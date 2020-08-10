【樓市故事】疫市下代理各出奇謀 昇悅居3房低市價9%沽 放盤至賣出只用左5個鐘

疫市下，多個大型藍籌屋苑樓價下挫，如太古城、嘉湖山莊等屢現低價成交，準買家紛紛外出尋寶，市場焦點也多集中在以上藍籌屋苑。不過，並不是所有屋苑的成交源源不斷，地產代理也要主動出擊，花點心機去促成交易，最近長沙灣昇悅居錄得一宗極促成交，業主由放盤至賣出單位，代理只花了5小時就促成交易。

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香港置業助理分區董事陳渝東表示，該行剛促成一宗昇悅居3房單位買賣成交，單位為昇悅居3座低層G室，座向正南，3房間隔，實用面積約603平方呎。陳渝東指，以上單位原業主本來委託其他代理行以1,100萬元放盤，放售一段時間仍未獲承接。他在網上發現了這單位，於是主動聯絡原業主，該業主就正式於下午1時委託該行放盤，並將叫價降價至1,050萬元。

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陳渝東說：「我們剛好有另一位原打算在美孚新邨物色單位的客人，但始終屋苑樓齡較高，單位要花上大筆裝修費用，因而擱置入市美孚新邨，於是我們就向該買家推介昇悅居單位。」最後該買家睇樓1次後即拍板入市，獲業主再減價32萬元，單位同日下午6時以約1,018萬元易手，實用呎價約16,882元，成交價對比該屋苑同類型單位低出100萬元或9%。換言之整個過程只是用了5小時，代理極速促成交易。

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該原業主願意以低於市價沽樓，原來本身有移民打算，故先行賣樓套現。資料顯示，原業主於2007年8月以約355萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約663萬元，物業升值約187%。

陳渝東指，昇悅居以用家為主，急於沽貨的放盤業主不多，疫情下更有業主先行封盤。「因為他們多是早年已購入單位，當時的買入價可能只是約200萬元，單位每月供款也只是2至3千餘元，沒有供樓壓力。」他表示，現時屋苑約有40餘個放盤，只有約2成放盤因為打算移民，或投資者想「減磅」而賣樓，這類單位的議價空間較大，目前屋苑434平方呎單位入場費約798萬元起。

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