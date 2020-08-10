  • 29°C
香港時間 : 2020811日 (二) 07:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市故事】疫市下代理各出奇謀 昇悅居3房低市價9%沽 放盤至賣出只用左5個鐘

股樓投資 18:40 2020/08/10

分享：

疫市下，多個大型藍籌屋苑樓價下挫，如太古城、嘉湖山莊等屢現低價成交，準買家紛紛外出尋寶，市場焦點也多集中在以上藍籌屋苑。不過，並不是所有屋苑的成交源源不斷，地產代理也要主動出擊，花點心機去促成交易，最近長沙灣昇悅居錄得一宗極促成交，業主由放盤至賣出單位，代理只花了5小時就促成交易。

相關文章:【藍籌低價】太古城呎價按月挫10%買家查詢急升50% 何解成跌幅「最甘」藍籌﹖


香港置業助理分區董事陳渝東表示，該行剛促成一宗昇悅居3房單位買賣成交，單位為昇悅居3座低層G室，座向正南，3房間隔，實用面積約603平方呎。陳渝東指，以上單位原業主本來委託其他代理行以1,100萬元放盤，放售一段時間仍未獲承接。他在網上發現了這單位，於是主動聯絡原業主，該業主就正式於下午1時委託該行放盤，並將叫價降價至1,050萬元。

相關文章:【換樓攻略】疫市下業主腳軟減價放盤處處有 教你5招如何鋤價成功換樓

陳渝東說：「我們剛好有另一位原打算在美孚新邨物色單位的客人，但始終屋苑樓齡較高，單位要花上大筆裝修費用，因而擱置入市美孚新邨，於是我們就向該買家推介昇悅居單位。」最後該買家睇樓1次後即拍板入市，獲業主再減價32萬元，單位同日下午6時以約1,018萬元易手，實用呎價約16,882元，成交價對比該屋苑同類型單位低出100萬元或9%。換言之整個過程只是用了5小時，代理極速促成交易。

相關文章:【筍價推介】太埔村屋心動價「2」字頭成交 首期都係42萬 點解買村屋有辣有唔辣﹖


該原業主願意以低於市價沽樓，原來本身有移民打算，故先行賣樓套現。資料顯示，原業主於2007年8月以約355萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約663萬元，物業升值約187%。

陳渝東指，昇悅居以用家為主，急於沽貨的放盤業主不多，疫情下更有業主先行封盤。「因為他們多是早年已購入單位，當時的買入價可能只是約200萬元，單位每月供款也只是2至3千餘元，沒有供樓壓力。」他表示，現時屋苑約有40餘個放盤，只有約2成放盤因為打算移民，或投資者想「減磅」而賣樓，這類單位的議價空間較大，目前屋苑434平方呎單位入場費約798萬元起。

相關文章:【二手低價】疫情下買家只能在門外睇樓 成功以筍價498萬元購嘉湖山莊2房

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

地產代理 昇悅居 樓價 放盤 移民 疫情

上一篇文章

字節跳動進軍香港金融業　「松鼠證券」做商標

下一篇文章

南韓連日暴雨致近7000人受災　再遇台風「薔薇」恐加劇損害
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金