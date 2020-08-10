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恒指跌154點 中美互相制裁11人

即市財經 18:35 2020/08/10

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恒生指數低開低走，全日跌154點或0.63%，收報24377點，成交1352億元。騰訊（00700） 未止跌，收市跌4.8%，收報502元，險守500關。壹傳媒 （00282） 股價先跌後升，午後曾倒升逾3倍，收市仍升1.8倍；毛記葵涌 （01716） 收市升47%。就美國制裁11名中港官員，中國外交部宣布對11名美方人士實施制裁作為反制。

【今日財經焦點】

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欄名 : 財經焦點速覽

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