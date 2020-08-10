【新興貨幣】土耳其里拉連日創新低 慎防新興市場貨幣危機再迫近

美滙指數上周五由93以下逾兩年低位反彈，今日在歐亞交易時段繼續靠穩，除反映美國7月非農職位增長勝預期，投資者對美國經濟前景預期稍見改善外，相信部份亦反映土耳其里拉連日創新低，開始引起國際投資者關注。

美匯指數今早回升上93.5以上靠穩，較上周四低位反彈近1%；土耳其里拉兌每美元上周五跌穿7.3創紀錄新低後，今日一度再跌穿7.4關再創新低。

里拉兌美元 今年跌逾兩成

美國聯儲局今年3月緊急減息至近零，加上無上限放水均為美元匯價加添壓力。今年以來，反映美元兌一藍子主要貨幣的美滙指數約跌3%；惟同期美元兌土耳其里拉卻大升逾兩成，反映土耳其里拉跌勢猛烈。

土耳其里拉跌勢不止，主要由於其貿易經常帳赤字擴大、企業負債沉動、通脹上升，令外資信心逐步動搖。土耳其當局卻以高息損害經濟為由，不願以加息提高回報阻遏里拉跌勢，反而以試圖以「挾息」擊退炒家。里拉隔夜拆息上周一度飆升至1,000厘，較98年亞洲金融風暴期間，港元遭狙擊時拆息飆至300厘。

土國銀行企業 12個月再融資千億美元

據估計，土耳其銀行及企業須於未來12個月為總額1,000億美元負債再融資，其中外債達760億美元。國際結算銀行（BIS）數據更顯示，土耳其銀行資不抵債情況嚴重，美元負債達290億美元，美元資產僅180億美元。

若土耳其貨幣跌幅進一步擴大，隨時再觸動國際投資者對土耳其滙市債市，以至其他新興市場貨幣的信心危機，成為8月全球股滙市場另一潛在風險。

撰文：劉德斌