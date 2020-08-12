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【新股IPO】陸金所集資額縮至156億元　擬今年內完成美國上市（第二版）

即市財經 13:07 2020/08/12

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陸金所擬於今年內在美國掛牌

外電報道，平保 （02318） 旗下財富管理平台陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約20億美元（約156億港元）。陸金所最新傳出的集資額，較之前傳出的20億至30億美元減少。消息指，陸金所已選定瑞銀、高盛、滙豐及美銀作為投行，計劃於今年內完成上市。

陸金所回應稱，對市場傳聞沒有評論。另外，據內地傳媒報道，陸金所高層團隊近日有頻密人事動，過去一個月陸金所國際首席技術官盧峻、首席市場官潘飚和首席合規官徐風雷相繼離職。

在2018年的上一輪融資中，陸金所估值約為380億美元，即約2964億港元。

（第二版加入陸金所最新集資額）

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編輯：謝智聰

香港股票 集資 瑞銀 中國平安（02318） IPO 陸金所
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