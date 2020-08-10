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【新股IPO】陸金所擬今年內完成美國上市 料集最多234億元

即市財經 19:27 2020/08/10

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陸金所擬於今年內在美國掛牌

據路透報道，平保 （02318） 旗下財富管理平台陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約為20億至30億美元（即約156億至234億港元），並計劃於今年內完成上市。原計劃於2018年上市的陸金所現時正與美國銀行、高盛、滙豐和瑞銀商討上市事宜。

陸金所回應稱，對市場傳聞沒有評論。另外，據內地傳媒報道，陸金所高層團隊近日有頻密人事動，過去一個月陸金所國際首席技術官盧峻、首席市場官潘飚和首席合規官徐風雷相繼離職。

在2018年的上一輪融資中，陸金所估值約為380億美元，即約2964億港元。

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編輯：謝智聰

香港股票 中國平安（02318） IPO 陸金所
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