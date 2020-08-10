【港股追蹤】日清新搞作　連本地蔬菜都賣埋一份

日清食品（01475）上周公布盈喜後，股價曾單日急升超過11%，今日雖然調整近5%，最終收報7.97元，仍守住8元高位附近水平。公司今日股價表現平平，卻又有新消息公布，向經營本地室內水耕農場的野菜谷控股有限公司（「野菜谷」）注資。

集團指，向野菜谷注資的資金，將用於興建新農場及提升生產設備。本港農業近年開始式微，今次日清向呢瓣業務進軍確實是大膽舉動。而且公司預料新農場將於今年內投入生產，仲可以三年內將生產力提高10倍，到時大家就更多機會食到本地出產的蔬菜，響應中央嘅「內循環」政策。

日清就認為，今次注資屬十分適合時機，滿足市場在疫情下，對新鮮及方便食品需求增長。

其實，野菜谷旗下品牌「ValleyFarm（野菜谷」的產品，如果大家有行過一田超市，都有機會見過。該公司屬本港室內水耕農場，去年仲被漁農自然護理署認可為信譽農場，提供由種植到市場銷售的一站式服務。

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