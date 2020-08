【港股追蹤】日清新搞作　連本地蔬菜都賣埋一份

日清食品(01475)上周公布盈喜後,股價曾單日急升超過11%,今日雖然調整近5%,最終收報7.97元,仍守住8元高位附近水平。公司今日股價表現平平,卻又有新消息公布,向經營本地室內水耕農場的野菜谷控股有限公司(「野菜谷」)注資。

集團指,向野菜谷注資的資金,將用於興建新農場及提升生產設備。本港農業近年開始式微,今次日清向呢瓣業務進軍確實是大膽舉動。而且公司預料新農場將於今年內投入生產,仲可以三年內將生產力提高10倍,到時大家就更多機會食到本地出產的蔬菜,響應中央嘅「內循環」政策。

日清就認為,今次注資屬十分適合時機,滿足市場在疫情下,對新鮮及方便食品需求增長。

其實,野菜谷旗下品牌「ValleyFarm(野菜谷」的產品,如果大家有行過一田超市,都有機會見過。該公司屬本港室內水耕農場,去年仲被漁農自然護理署認可為信譽農場,提供由種植到市場銷售的一站式服務。

