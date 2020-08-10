【金融科技】投資推廣署啟動全球Fast Track計劃 金管局：疫後數碼方案需求激增

▲ 金管局金融科技總監周文正表示，疫後各行各業對數碼方案的需求都會急增。（會議截圖）

新冠肺炎促速數碼化，有意見更形容是「將原需時兩年的數碼轉型濃縮至兩個月」。投資推廣署啟動全球Fast Track計劃，邀請9個主要金融科技領域的企業，在8月底前提交申請，每個項目最多可獲100萬美元的投資承諾。

9個金融科技領域包括：貿易金融、資本市場、零售銀行、商業銀行、保險、監管科技、財富科技、支付及企業資源規劃。每個領域突出的約10間企業，將會向認頭機構及企業展示解決方案，及有機會參與切合雙方需求的一對一商業配對以進一步討論合作意向。

合資格公司可向港府申資助 最多約2,000萬元

當中，約10多間突圍企業將獲邀在11月2至6日舉行的香港金融科技周進行線上FintechHK環球決賽爭奪額外獎項。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，除潛在合作及融資機會外，不論申請計劃成功與否，合資格的公司亦可向港府申請落地支援，金額由11.1萬美元至260萬美元不等。

金管局金融科技總監周文正在會議上表示，「有危便有機」，在今次的疫情下，金融機構的數碼化用量顯著上升，可以肯定金融界未來對數碼方案的需求急增，同時是疫情受控後的一個重大主題。

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