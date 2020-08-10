【財富500强】中港上榜企業首超美國　中資首位非ATMX

▲ 財富公布全球企業500强，中國、香港上榜企業首次超越美國。

《財富》雜誌發布最新世界500強企業排行榜，今年500強企業的收入達到33萬億美元，創下歷史新高，接近中美兩國GDP的總和，連帶進入排行榜的門檻（最低銷售收入）從248億美元提高到254億美元。內地傳媒統計，今年上榜的中國、香港企業數量合計124家，首次超過美國的121家。

《財富》指出，2008年金融危機以後，相關大企業的經營跌入低谷，但也翌年起見底反彈。在這個基礎上，2019年《財富》世界500強收入按年繼續增長2%，但是去年這些公司盈利不升反跌4%，總和為2萬億美元。

由於《財富》以營業額排名，傳統零售和能源巨企續居榜單前列，沃爾瑪（美：WMT）連續第7年成為財富500强第一位公司，中石化仍位列第二，國家電網上升至第三位，中石油位列第四，而殼牌石油下降至第五位。

在盈利方面，沙特阿美以882億美元的盈利位居榜首。巴郡（美：BRK）緊隨其後，以814億美元的盈利位列第二，蘋果則退居第三。

工行 （01398） 、農行 （01288） 、建行 （00939） 等三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位。微軟（美：MSFT）憑借雲業務的出色表現，利潤按年暴增近137%，進入利潤榜10強，位居第五。



近期中港美股市熱炒科網股，而上榜的相關企業共有7家，分別是美國的亞馬遜（美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）、Facebook（美：FB），以及來自內地的京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 和小米 （01810） 。以上中美科網企業的排名均較去年提升，其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴，上升50位。

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記者：馮正男