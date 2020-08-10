【金融科技】平保旗下陸金所香港開業 貨幣基金年收益率1.06厘

▲ 陸香港行政總裁蔡華表示，由即日起到9月30日，所有產品交易費用皆可獲豁免。

平保 （02318） 旗下陸金所控股將業務拓展至香港，陸金所香港今日正式面世，提供綜合線上財富管理服務。陸金所香港主打貨幣基金「陸錢寶 LU Wallet」，其賣點包括T+0 靈活申贖、1元起投等，截至7月31日其年化收益率為1.06%。陸金所香港行政總裁蔡華表示，由即日起到9月30日，「陸香港」上所有產品的交易費用皆可獲豁免。

陸金所稱，目前客戶已可通過手機應用程式「陸香港」， 投資覆蓋全球各主要市場及各資產類別的港幣基金產品。「陸香港」在各個環節應用了多項金融科技，如透過投資偏好問卷瞭解和識別用戶投資風險偏好、通過大數據篩選並推薦基金產品、支援個人化的智能營銷體系等。

相關文章：

【新股IPO】平安陸金所料最快今年赴美上市 集資約234億元

平保旗下陸金所拓港財富管理市場 料8月開業

【hket網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰