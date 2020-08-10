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【金融科技】平保旗下陸金所香港開業 貨幣基金年收益率1.06厘

即市財經 18:09 2020/08/10

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陸香港行政總裁蔡華表示，由即日起到9月30日，所有產品交易費用皆可獲豁免。

平保 （02318） 旗下陸金所控股將業務拓展至香港，陸金所香港今日正式面世，提供綜合線上財富管理服務。陸金所香港主打貨幣基金「陸錢寶 LU Wallet」，其賣點包括T+0 靈活申贖、1元起投等，截至7月31日其年化收益率為1.06%。陸金所香港行政總裁蔡華表示，由即日起到9月30日，「陸香港」上所有產品的交易費用皆可獲豁免。

陸金所稱，目前客戶已可通過手機應用程式「陸香港」， 投資覆蓋全球各主要市場及各資產類別的港幣基金產品。「陸香港」在各個環節應用了多項金融科技，如透過投資偏好問卷瞭解和識別用戶投資風險偏好、通過大數據篩選並推薦基金產品、支援個人化的智能營銷體系等。

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編輯：謝智聰

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