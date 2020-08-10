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【黎巴嫩爆炸】增至逾200死 失蹤者主要為外勞料已罹難

環球社會熱點 18:23 2020/08/10

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【黎巴嫩爆炸】增至逾200死 失蹤者主要為外勞料已罹難

黎巴嫩首都貝魯特上周發生嚴重爆炸，增至超過200人死亡，6000人受傷。貝魯特省長指，仍有很多人失蹤，主要是外籍勞工。當地第二日爆發反政府的示威浪潮，要求政府在政治和經濟上改革，即使再多一名內閣官員辭職，亦未能平息民怨。

資訊部長薩馬德（Manal Abdel Samad）日前宣布辭職，原因涉及大爆炸，又稱政府管治失敗，需要推動改革。環境部長卡塔爾（Damianos Kattar）其後亦發聲明，宣布請辭離開政府。累計2名內閣官員辭職。

【黎巴嫩爆炸】法國牽頭籌約23億 承諾直接落人民袋

【黎巴嫩爆炸】示威者佔領政府部門 總理促提前大選

自爆炸以來，成千上萬的黎巴嫩人居住在嚴重受損的房屋中，很多房屋沒有窗或門。聯合國警告，已出現人道主義危機，應立即提供糧食和醫療援助。

貝魯特省省長阿布德（Marwan Abboud）稱，很多外勞下落不明，推斷可能已罹難，令辨識死者身分的工作更複雜，需時更多時候才能核實身份。

敘利亞政府早前指出，在158名死者中，約45人是敘利亞公民。敘利亞人佔黎巴嫩外勞最多，主要從事建築、農業和運輸業。

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記者：鄧燕君

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