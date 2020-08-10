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【新股IPO】內地火鍋食品供應商鍋圈據報明年上市 集資最多39億元

即市財經 17:54 2020/08/10

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內地火鍋材料供應商鍋圈傳計劃上市。

外電引述消息指，火鍋材料供應商鍋圈正考慮上市集資，規模料為4至5億美元（31.2至39億港元），最快在明年進行。據稱鍋圈的上市地點暫未決定，但香港是目的地之一。據內地傳媒報道，鍋圈2019年8月A輪融資以來累計完成起碼四輪融資，累計融資額近10億人民幣。

鍋圈主要業務為供應食材及半成品，主要以火鍋、燒烤食材為主。自2017年開設第一家門店起，短短3年時間，鍋圈食匯已實現全國范圍內24個省或直轄市，327個地級市近4000家門店的業務覆蓋。

據內地傳媒引述鍋圈提供的數據，2019年，其門店銷售按年增長400%，且連續2年實現盈利。2020年，在餐飲行業受到疫情重創的情況下，鍋圈銷售規模仍保持大體量增長按年增長400%。

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編輯︰侯景成

經濟 餐飲 IPO 燒烤 火鍋
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