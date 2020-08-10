【中美角力】TikTok事件惹美國國民反彈　三項數據話你知TikTok幾勁

美國特朗普政府上周公布行政命令，禁止美國人與TikTok、微信展開任何交易，並於45日後生效此行政命令。華府雖然沒有公布「交易」的定義是否包涵使用其服務，但部份美國人都對針對TikTok表示反對，而且當中不乏年輕人，究竟為何TikTok在美國有何等威力，看過以下數據後，或許能一窺究竟。

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一、全球第七大社交媒體

截至2020年7月，全球近39.6億人都有使用社交媒體，即接近半個地球的人口。如果不計算「中國版TikTok」的抖音，TikTok的每月活躍用戶人數達8億人次，在全球16個主要社交媒體中排行第七，使用人次高於QQ、Twitter、Snapchat等，甚至是中國的抖音。

二、下載量突破二十億

據Sensor Tower數據顯示，在去年二月，TikTok的下載量已達十億，及後增長速度有增無減，在不足八個月時間已再增長至十五億，今年四月，TikTok的下載量已達到二十億，比一年前比較翻了一倍。

再者，高基數沒有成為阻礙TikTok增長的因素，反之，今年第一季的下載量增長了3.15億，按季增長達58%，亦是增速最快的一季，反映TikTok的用戶數目仍未飽和。

三、過半美國人下載TikTok

如果按國家分布來看TikTok的下載量，截至去年11月，TikTok於美國下載量高達1.65億次，以美國人口約3.3億人計算，下載量非常高。而且據Globalwebindex數據顯示，TikTok用戶中，近41%為16至24歲的年青人，難怪特朗普放聲要禁止TikTok在美國經營，年青人會有如此大的反應。

更值得留意是，印度亦成為繼美國後，另一個表示會禁止使用TikTok的國家。但其實印度是TikTok最大的海外市場，截至去年11月，TikTok於印度的下載量達4.67億。現在美、印兩大市場都傳出會禁止使用TikTok，對TikTok母公司字節跳動的打擊可謂非常大。