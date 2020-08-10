字節跳動進軍香港金融業　「松鼠證券」做商標

有消息指，TikTok母公司字節跳動正積極謀劃進軍香港金融業。

然而，其實在去年12月字節跳動已經在香港注冊成立松鼠證券，並已申請了第1、4、5、6及9類牌照，可提供證券、期貨交易服務，對證券、期貨合約、機構融資提供意見，以及提供資產管理服務。

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事實上，內地各大科技龍頭近年已密密在香港金融市場佈局，拓展券商或其他業務。以阿里巴巴（09988）為例，目前已涉足券商、儲值支付、虛擬銀行、保險公司等業務，旗下公司包括雲鋒金融、螞蟻銀行、萬通保險、Alipay HK等。

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騰訊（00700）則通過旗下的富融銀行、富途證券、微信支付（香港）、微藍保險等在虛擬銀行、券商、保險等各個領域布局。小米（01810）、京東（09618）和眾安（06060）亦分別各自在香港獲得虛擬銀行牌照。

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另一方面，市傳字節跳動正申請新加坡虛擬銀行牌照，合資方為新加坡華僑銀行的創始家族之一。新加坡金融管理局將在年底前發放5張虛擬銀行牌照，包括2個完整的虛擬銀行牌照，以及3個專門針對新加坡中小企業和其他非零售領域的數碼批發銀行牌照。