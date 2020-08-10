【定期存款】 滙豐中銀齊減港元定存息 有大行扒頭突變最高息

▲ 繼中銀上周六全面減短中長息後，今天輪到滙豐也跟減。

追息族注意！滙豐今天（8月10日）減港元定期存款息率，這是繼中銀香港 （02388） 於上周六（8日）再全線減港元定存短中長息以來，再有龍頭發鈔行出手。專家料大行猛減港元定存息，相信再掀中小業界新一輪劈息潮。滙豐剛下調3個月港元定存年息0.25厘，新息率至0.5厘；半年則削0.2厘，新報0.55厘；一年長息的降幅較少，下調0.15厘後，息率跟半年相同。

單以下半年計，7月以來滙豐已第3度調低存息；中銀更自6月中至今，已第8度減息。

經新一輪劈息潮，若只比併分行較多的大型銀行，現時3間發鈔行的半年及一年存息，竟劃一至齊報0.55厘，為今年罕現。反觀，恒生 （00011） 的6個月與一年期港元定存息皆為0.6厘，頓變大行中最高。

至於3個月港元定存年息方面，中銀以0.6厘居首，險勝恒生及渣打的0.55厘，以及滙豐的0.5厘；與此同時，花旗今天把3個月港元定存年息狠削0.6厘，由原先的1.2厘，驟降至新息率僅得0.6厘。

一個月港元拆息今天終止兩連跌，但只微升至0.24厘。中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預計，拆息仍低企，按理存息仍趨跌，且因政治市及疫情夾擊下，相信業界暫仍觀望，及至市傳9月，當螞蟻集團及百勝中國等巨無霸IPO來港招股，才視乎屆時市況決定是否掉頭加息。

那邊廂，中銀也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉及700億元商機，新客戶斥10萬元，存3個月定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。

此外，中銀有份投資的虛擬銀行Livi Bank，市傳本周或試業，最快甚至可能於明天（8月11日）出招，各界緊盯會否打價格戰等高息牌等搶灘。Livi是中銀、京東數字科技及怡和集團合資組成的虛銀，初始投資額25億元。

另方面，市傳政府重新發行的100億元通脹掛鈎債券（iBond），最快暫訂於本周五（14日）舉行業界簡介會；金管局今晚回應指，iBond推出的時間及其他細節尚待落實。當準備工作完成後，會適時作出相關公布。而耀才證券、輝立證券、信誠證券及致富證券等，積極在亂市下研推優惠。

市場憧憬iBond回報或超逾1.4厘，相比目前一年存息最高只得1厘，由集友提供；但這中資行的入場費要10萬元新資金，且須指定理財戶等附帶條件。

反觀，iBond一萬元也有得玩，專家建議閒資不多的避險族，宜留注碼轉抽幾近零風險的債券，博保本兼賺息。

最近多間大行鬥劈減港元定期存款息率，除了中銀及滙豐等大行外；連擅打高息牌的虛擬銀行天星（Airstar），今天也把一年存息下調0.2厘，至僅得0.9厘；天星為第2間正式開業的虛擬銀行，6月11日營運，原本其一年存息為冠全城的特高息，開業時有1.3厘；如今啟市兩個月後已累減0.4厘，新近更撤一厘關；入場費為1,000元。

過往iBond保證年回報至少有一厘，而政府早前已調低今年全年的消費物價指數預測，料基本通脹升2.2%，計及紓困措施的整體通脹升1.4%，專家由此推斷通脹掛鈎債的回報，最高有望達1.4厘，跑贏一年定存息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪