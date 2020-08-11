【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！

成功上車，有自己的安樂窩，是一件值得開心的事。有網民在討論區上發帖，指自己已看了4年樓，早前終於決定入市，購入大型舊屋苑，現時正停待按揭的批核，心情緊張。不過，他又表示，自己不敢向家人及朋友透露置業消息，擔心他們會反對，又會以將來樓價會跌為由「勁踩」，從而影響自己的決定。他本著「反正後生，要住50年，呢啲錢都係要比。」的信念，才決定入市。

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網民普遍都恭喜出帖者，認為只要是自住單位說不用理太多，自己合心意便可。有過來人就指自己2015年置業，樓價曾下跌，但因是自住樓便無所謂，總比幫他人供樓好，「之前諗下諗下又一年，浪費時間。我都好後悔唔一早上車。」

也有人指，當年也怕樓價貴，打算不買樓，因為父親的一句：「自住就買。」便入市，更十分感恩當年有按父親的說話入市，否則今日就會上不到車，「買樓是開心事，最緊要有能力供。」

至於未有向親友提及置業一事，有網民認為親友反對是正常，擔心供不來，覺得現時單位又貴又細，但無需隱瞞，自己供得起，就無需擔心。

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責任編輯：楊子瑩