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Facebook刪假帳號　涉與美國政治話題有關

科技 18:30 2020/08/10

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Fb日前一份報告顯示，該公司在7月份刪除逾百個與羅馬尼亞有關的虛假Fb及IG賬戶。

Facebook一直致力打擊製造政治衝突及誤導他人的不實行為，Fb報告顯示，該公司在7月份刪除逾百個與羅馬尼亞有關的虛假Facebook及Instagram賬戶網絡，當中涉及冒充美國總統特朗普的支持者。

據外媒Cnet報道，Facebook日前表示，該公司共刪除35個來自羅馬尼亞的Facebook賬戶、3個Facebook頁面，以及88個Instagram賬戶。報告指，這些賬號發布各種有關美國政治話題，包括美國大選、特朗普競選和非裔美國人對競選活動的支持、保守意識形態、基督教信仰和QAnon。

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QAnon是特朗普時代的新詞，指的是在美國網絡興起的陰謀論組織「匿名者Q」（Q Anonymous，簡稱QAnon）。而「匿名者Q」的支持者亦一直不斷出現在特朗普的造勢大會。這些虛假賬戶更分享不少特朗普競選活動和保守派新聞機構的故事，深受特朗普支持者的關注。

有保守派指責Facebook壓制他們的言論，不過Fb網絡安全政策負責人Nathaniel Gleicher就表示，該公司還未找到明確的證據，未能指出這些與羅馬尼亞有關的虛假賬戶，為什麼會發布有關美國政治的信息，以及是否存在任何政治利益或經濟動機。

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而是次與羅馬尼亞有關的虛假賬戶只是Fb刪除的9個網絡之一，其中一個與媒體Truth Media有關的虛假賬戶，包括：303個Facebook賬戶、181個頁面、44個群組和31個Instagram賬戶，與美國、英國、澳大利亞、法國等多個國家掛鉤。

責任編輯：施雯雯

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