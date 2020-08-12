【地產人地產事@iM網欄】到地盤看樓被客表白 奇葩客人大集合

我們做地產代理的，經常接觸很多不同人，可謂見盡人生百態，上至90歲，下至幾歲，可謂閲人無數，人類的而且確很有趣。

當中有一些客人是我們地產代理界公認了的黑名單客人。在此我試列舉一二。

第一個是一個中年男人，自稱陳護士長。翻查資料，他應該在香港擁有兩層物業，無錯，其實如果在大型代理行做，很容易就可以查看到客人在資料庫的記錄。他在近五六年經常性打電話去各代理行找女同事帶他去睇樓，還會在網上找好對象，指名要某些年輕貌美的女同事接待。當然大部份行家都已經對他有所警惕，但依然有少數的新同事墮入陷阱。他出來看房往往和女行家靠得很近，當然身體接觸就未必會發生，但整體感覺也不會太好，甚至有傳聞他會提出某些性暗示，很過份。

另一個奇葩客人也是一個男客人，他會在地產鋪門口徘徊去選擇對象，但他選擇的不是女同事而是男同事，並以小鮮肉為主。睇樓過程中，這客人都會以女生自居，用一把很女生的聲音去和男經紀溝通。之前有男經紀把過程偷拍下來以保障自己，內容很過份。該客人直接向男經紀作出性交易要求，嚇得可憐可愛的小代理花容失色。

我自己也有被客人表白的親身經驗，當年我還很玉樹臨風，面上還留有稚氣，完全是秀色可餐時（今天更英偉），我就嘗試過坐上客人的名車去地盤看房。該客人在到達地盤時，他竟然向我表白，想我做他的男朋友。我的天呀，我實在不懂怎拒絕他，他有錢有外表有修養有學歷，接受的話，我的人生可能就少奮鬥幾十年呢。可是，我立馬拒絕了，不是因為我太有骨氣，而是因為他是男的.......

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

更多地產人地產事@百曉生的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！