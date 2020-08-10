【疫市筍盤】沙田第一城三個月賣平50萬　代理：如果唔平，無人想買

疫情肆虐，全城人心惶惶，雖然仍有人周圍睇樓，惟交投氣氛大不如前，就算是藍籌屋苑，造價也見回落。中原侯惠良說，沙田第一城9座中層G室，實用面積327平方呎，兩房間隔，剛以504萬元易手，實用呎價15,413元。

翻查過往成交，今年5月，同座低層同室單位，以554萬元易手。換言之，雖然今次樓層較高，但平50萬元。區內代理坦言：「高層平過低層，當然是筍盤，如果唔平，無人想買，若疫情持續，每日數十宗確診，樓價應該會跌，但不會暴跌，現在考驗業主持貨信心。」

此外，沙田第一城有業主移民賣樓，呎價更跌穿14,000元。美聯物業黃錦瀚說，沙田第一城13座高層A室，實用面積813平方呎，享城門河全景，屬屋苑一綫樓王，原叫價1,200萬元放盤，終減價65萬元，以1,135萬元易手，實用呎價僅13,858元。

翻查成交紀錄，去年8月，同座高兩層同室單位，以1,350萬元易手，理論上相隔樓層，造價不會相差太遠，惟僅一年時間，同座同類型單位，竟然賣平215萬元，跌幅達16%。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！