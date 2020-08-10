【騰訊700】邊隻騰訊系股份咁神勇？　逆市創新高兼有機入科技指數

騰訊（00700）近期受美國禁制微信交易的影響，股價自上周起已連跌3日，今日險守500元。不過份屬騰訊系的半新股移卡（09923）卻逆市上升，更已連升7個交易日，市值更增至285億元，有機會取代同系的易鑫（02858）獲納入恒生科技指數。

移卡今日收報67.05元，逆市升16.2%，再創上市新高，全日成交額3.2億元。移卡在今年6月初以每股定價16.64元上市，踏入7月份開始發力，由18元水平起步，至今已升2.7倍。市值亦暴增至285億元。

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目前恒指科技股指數中，最低市值的2隻股份均同屬騰訊系，分別是市值126億元的易鑫，及194億元的的恒騰網絡（00136），移卡絕對有機會在下一次科技指數檢討時獲選為成分股。

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根據恒生科技指數的選股條件，業務為網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼的公司，市值最大的30隻股票將被納入成為指數成份股。

移卡以支付為基礎的科技平台，主要為商戶及消費者提供支付及商業服務，根據奧緯咨詢機構數據，以去年交易筆數計，移卡為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務供應商，市場份額有14%。