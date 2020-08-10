  • 29°C
香港時間 : 2020811日 (二) 07:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊700】邊隻騰訊系股份咁神勇？　逆市創新高兼有機入科技指數

股樓投資 18:30 2020/08/10

分享：

騰訊（00700）近期受美國禁制微信交易的影響，股價自上周起已連跌3日，今日險守500元。不過份屬騰訊系的半新股移卡（09923）卻逆市上升，更已連升7個交易日，市值更增至285億元，有機會取代同系的易鑫（02858）獲納入恒生科技指數。

移卡今日收報67.05元，逆市升16.2%，再創上市新高，全日成交額3.2億元。移卡在今年6月初以每股定價16.64元上市，踏入7月份開始發力，由18元水平起步，至今已升2.7倍。市值亦暴增至285億元。

相關文章：【騰訊700】騰訊再出手　全資收購一間大數據公司

目前恒指科技股指數中，最低市值的2隻股份均同屬騰訊系，分別是市值126億元的易鑫，及194億元的的恒騰網絡（00136），移卡絕對有機會在下一次科技指數檢討時獲選為成分股。

相關文章：【新股IPO】騰訊700為第二大股東的新東方學校　傳來港上市集資10億美元

根據恒生科技指數的選股條件，業務為網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼的公司，市值最大的30隻股票將被納入成為指數成份股。

移卡以支付為基礎的科技平台，主要為商戶及消費者提供支付及商業服務，根據奧緯咨詢機構數據，以去年交易筆數計，移卡為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務供應商，市場份額有14%。

撰文 : 李兆明

香港股票 電子商貿 移卡（09923） 恒騰網絡（00136）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金
【宏觀中國】金價創歷史新高　大媽怕見財化水排隊賣金