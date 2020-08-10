【美股焦點】鬥魚次季淨利潤增逾5倍 盤前升近一成

▲ 鬥魚次季淨利潤按年大增5.1倍至3.2億元人民幣。

疫情帶動「宅經濟」崛起，「打機」需求急增下，相關產業鏈亦受惠。遊戲直播平台鬥魚（美：DOYU）次季營收及淨利潤均勝市場預期，營入按年增34%至25.1億元（人民幣，下同），經調整淨利潤更大增逾5倍至3.2億元，按月增12.1%。鬥魚表示，增長主要受惠於受付費用戶數、每用戶付費額增加。

鬥魚美股盤前升近一成，現報16.78美元。

鬥魚首席執行官陳少傑表示，次季營收超過原先業績指引的高位，經調整淨利潤增長迅速，相信斗鱼有能力维持增长。鬥魚預期，第三季營收達到26.4億元至26.8億元之間，按年增42.1%至44.2%。

鬥魚9成以上的收入來自直播，次季直播業務營收按年增36%，廣告及其他業務營收增長15%。月活躍用戶數目按年增長2%至1.65億，付費用戶數增長13.4%至760萬，每用戶付費金額提升至305元。

另外，早前外電引述消息指，騰訊 （00700） 正在推動鬥魚與虎牙（美：HUYA）合併，或最快今年底、明年初成事。

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編輯：袁諾曦