▲ 【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球

新型冠狀病毒疫苗研發如火如荼進行，其中俄羅斯政府研發的新冠疫苗，研發進度堪稱是驕人，俄羅斯政府表示，計劃在本周三（12日）註冊全球首款新冠疫苗，勢領先世界。

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俄通社報道，俄羅斯衛生部副部長格列德涅夫（Oleg Gridnev）表示，由國防部及衛生部門屬下機構Gamaleya Research Institute合力研發的新冠疫苗，將於本周三註冊，料10月開展大型疫苗接種計劃。

俄羅斯國防部較早前發聲明，指最後的臨床測試結果顯示，所有受試者身上產生明顯抗體反應，而且沒有副作用或異常反應（no side effects or abnormalities）。聲明稱，按實驗數據，新冠疫苗安全及有良好耐受性。

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不過，外界對俄羅斯的疫苗安全性仍抱有疑慮，世界衛生組織（WHO）敦促俄羅斯，遵守疫苗生產相關安全指引；美國權威傳染病專家福西（Anthony Fauci）則指，不希望俄方在未完成測試前安排接種。

目前最被寄予厚望、處於最後第3階段大型測試的新冠疫苗有6款，主要由中國及歐美國家藥廠研發，俄羅斯的新冠疫苗不在其中。克里姆林宮一直致力將俄羅斯塑造為世界級科研力量，搶先研發出疫苗，無疑是展現國家科研實力的大好機會。

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責任編輯：林建忠

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