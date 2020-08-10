  • 29°C
香港時間 : 2020811日 (二) 07:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Fintech商機】疫情打擊金融科技企業　投資推廣署全球Fast Track計劃助拓業務

商業 17:20 2020/08/10

分享：

投資推廣署今日（10日）啟動全球Fast Track計劃，幫助國際及本地金融科技公司，即日起至8月31日期間可提交申請。（香港金融科技周網站圖片）

新冠疫情為全球金融科技界帶來挑戰，投資推廣署今日（10日）啟動全球Fast Track計劃，旨在幫助國際及本地金融科技公司，促進業務發展和加速創新，並於日益數碼化及金融科技普及化的香港，以至粵港澳大灣區和亞洲市場拓展業務。

【政府資助】中小企資援組網辦諮詢服務　為企業配對資助計劃

9個主要金融科技領域的企業，包括貿易金融、資本市場、零售銀行、商業銀行、保險、監管科技、財富科技、支付及企業資源規劃，即日起至8月31日期間可提交申請。每個領域中最突出的約10間企業，將會向一眾龍頭機構及企業，展示其解決方案，及有機會參與切合雙方需求的一對一商業配對，以進一步討論合作意向。當中約10多間突圍企業將獲邀在11月2至6日舉行的香港金融科技周，進行線上FintechHK環球決賽爭奪額外獎項。

【零售寒冬】市道最長需18個月復甦　企業顧問：結業、裁員無可避免

【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位

投資推廣署助理署長吳國才認為，計劃能夠在後疫情時期，爲金融科技公司提供一個理想試驗場及業務發展的跳板。投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，計劃以商機效益主導，旨在為金融科技業帶來新機遇。除潛在合作及融資機會外，不論申請計劃成功與否，合資格的公司亦可向香港特區政府申請落地支援，金額由11.1萬美元（86.58萬港元）至260萬美元（2,028萬港元）不等。

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位
2020/08/09
【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位
【政府資助】中小企資援組網辦諮詢服務　為企業配對資助計劃
2020/08/07
【政府資助】中小企資援組網辦諮詢服務　為企業配對資助計劃
【零售寒冬】市道最長需18個月復甦　企業顧問：結業、裁員無可避免
2020/08/05
【零售寒冬】市道最長需18個月復甦　企業顧問：結業、裁員無可避免
【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資
2020/08/10
【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資
Fintech 市場拓展 疫情 投資推廣署 貿易 金融 香港

上一篇文章

【逆市雙嬴】傳亞馬遜與美地產商洽商　把部分百貨店改為配送中心

下一篇文章

【抗疫奇招】日本薩莉亞自製「食事用口罩」　防止進食時飛沫傳播？（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市推銷】品牌逆市發圍　投放大量廣告助建立品牌認知？
【逆市推銷】品牌逆市發圍　投放大量廣告助建立品牌認知？
【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資
【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內製造業投資
【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位
【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位
【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現
【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現
【外賣優惠】麥當勞App第六周優惠　增加更多晚市優惠券
【外賣優惠】麥當勞App第六周優惠　增加更多晚市優惠券