【Fintech商機】疫情打擊金融科技企業　投資推廣署全球Fast Track計劃助拓業務

▲ 投資推廣署今日（10日）啟動全球Fast Track計劃，幫助國際及本地金融科技公司，即日起至8月31日期間可提交申請。（香港金融科技周網站圖片）

新冠疫情為全球金融科技界帶來挑戰，投資推廣署今日（10日）啟動全球Fast Track計劃，旨在幫助國際及本地金融科技公司，促進業務發展和加速創新，並於日益數碼化及金融科技普及化的香港，以至粵港澳大灣區和亞洲市場拓展業務。

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9個主要金融科技領域的企業，包括貿易金融、資本市場、零售銀行、商業銀行、保險、監管科技、財富科技、支付及企業資源規劃，即日起至8月31日期間可提交申請。每個領域中最突出的約10間企業，將會向一眾龍頭機構及企業，展示其解決方案，及有機會參與切合雙方需求的一對一商業配對，以進一步討論合作意向。當中約10多間突圍企業將獲邀在11月2至6日舉行的香港金融科技周，進行線上FintechHK環球決賽爭奪額外獎項。

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投資推廣署助理署長吳國才認為，計劃能夠在後疫情時期，爲金融科技公司提供一個理想試驗場及業務發展的跳板。投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，計劃以商機效益主導，旨在為金融科技業帶來新機遇。除潛在合作及融資機會外，不論申請計劃成功與否，合資格的公司亦可向香港特區政府申請落地支援，金額由11.1萬美元（86.58萬港元）至260萬美元（2,028萬港元）不等。

責任編輯：朱悅瀅