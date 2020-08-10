【券商業績】國泰君安國際上半年賺少5% 削派息19%

▲ 國泰君安上半利純利為6億元

國泰君安國際 （01788） 上半利錄得純利6億元，較去年同期跌5.2%；每股派息0.034元，按年減少19%。國泰君安國際今日收報1.16元，無升跌。

期內，國泰君安多項業務收入均倒退，經紀及企業融資費用及佣金收入分別跌5.2%及46.4%，而貸款及融資收入以及金融產品、做市及投資收益亦分別跌7.2%及27%，僅資產管理費用及佣金收入錄得按年增長，增幅達1.3倍；上半年總計收益跌22.6%，報18億元。

管理層表示，集團將繼續加強開發金融機構及企業客戶，同時不斷改良財富管理平台，提升產品服務，加強財富管理與企業融資、資產管理等業務間的協同效應，拓展高淨值客戶基礎和資產託管規模。

相關文章：

中證協調查8券商債券發行承銷費過低 券商股不跌反升

另類受惠股？A股瘋漲交易app頻延誤 多家券商向阿里雲要求擴容

【hket網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰