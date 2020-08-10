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【券商業績】國泰君安國際上半年賺少5% 削派息19%

即市財經 17:21 2020/08/10

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國泰君安上半利純利為6億元

國泰君安國際 （01788） 上半利錄得純利6億元，較去年同期跌5.2%；每股派息0.034元，按年減少19%。國泰君安國際今日收報1.16元，無升跌。

期內，國泰君安多項業務收入均倒退，經紀及企業融資費用及佣金收入分別跌5.2%及46.4%，而貸款及融資收入以及金融產品、做市及投資收益亦分別跌7.2%及27%，僅資產管理費用及佣金收入錄得按年增長，增幅達1.3倍；上半年總計收益跌22.6%，報18億元。

管理層表示，集團將繼續加強開發金融機構及企業客戶，同時不斷改良財富管理平台，提升產品服務，加強財富管理與企業融資、資產管理等業務間的協同效應，拓展高淨值客戶基礎和資產託管規模。

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編輯：謝智聰

香港股票 金融機構 經濟 國泰君安國際（01788） 財富及資產管理
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