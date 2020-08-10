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【網民熱話】中大「神科」畢業師兄 疫情下轉當保安員 ？

環球政經 17:09 2020/08/10

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在從前，「大學生」之名絕對是職場上一大優勢，但到現在全街都是大學生，找工作已不是特別吃香。就算是「神科」畢業生，也未必能踏上青雲路。

相關文章：【網民熱話】網民見工被主管指轉工頻繁 被要求寫「悔改書」？

近日有位自稱是中文大學學生的網民表示，居住的大廈來了一位新看更，一問之下才發現對方是自己的師兄，因畢業後找不到合適的工作而選擇當看更。帖文引起網上不少中大生熱烈討論，有人就認為是「潮文」，以勸退想入該系的學生。

相關文章：【網民熱話】「肥媽」教先買細單位 細屋換大屋到獨立屋「一開三不是夢」

一名中大生在社交媒體Facebook專頁「CUHK Secrets」上投稿，指近日所住的大廈來了一位年輕的新看更，及後在談話間知道對方為中大畢業生，曾修讀數學的相關學系，怎料畢業後找不到適合工作，遇上疫情更難找工作，故唯有從事保安工作，更不時在「更亭」看數理書，並說道：「做保安多啲時間做自己嘢其實唔錯」，令人感到相當唏噓。不過，有不少網民懷疑故事的真確性，認為是惡作劇居多。

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撰文 : 翁嘉陽

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