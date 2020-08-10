【中美角力】美打擊科技股齊軟 為何美團一枝獨秀?

今日恒生科技數再跌近3%，30隻成份股中，僅有美團 （03690） 及恒騰網絡 （00136） 逆市上升。美國進一步打擊中資科企，當騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 等科企巨頭都紛由高位回落，美團連升6日，並屢創新高。

中美關係趨緊張，美方加大力度針對中資科企及軟件，除了TikTok，還擬封殺騰訊旗下微信軟件等。消息打擊科技股氣氛，盡管騰訊於美的收入僅約2%，惟憂慮影響中資科企往後於海外拓展及收購的步伐，消息拖累中資科技股連番下挫，騰訊於上周五更一度挫1成，曾失守500元關口。

美團主攻本地 避過科技戰風眼

近日美團股價一直跑贏同業，主要由於美團業務避開了今次中美科技戰的風眼。美方主要國家安全為由，打擊於美國有業務的，及服務美國用家的科企，惟美團主要於中國本土營運。

美團兩項主要業務「外賣」及「到店、酒店及旅遊」，主要服務對象均中國境內用家，因而避開今次美方打擊中資軟件的風眼。

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炒染藍股價漲 北水率先流入

另方面，市場炒作染藍憧憬，美團以及阿里巴巴 （09988） 與小米 （01810） ，都預期會獲納入恒指。近月以來，美團升勢突出，市場預期美團染藍後比重或可達新經濟股於恒指上限比重的5%，憧憬將吸引資金流入美團，推動美團的走劫呈強。

另方面，於染藍前北水資金亦大規模南下流入美團，由7月以今，北水經港股通淨流入美團的金額逾百億，為期北水吸納第二大港股，僅低於騰訊。

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現時消息都利好美團，推動其股價走高，在港股波動時，美團股價持續攀升，至今已連升6日。另方面，現時美團股價高企，恒指公司將於周五收市後公布恒指季檢結果，須慎防市場於消息出貨。

美團將於月底前公布業績，市場看好次季表現，其中大行花旗預期美團次季外賣強勁及店內就餐恢復，美團的業績表現將影響其後股價走向，

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責任編輯：錢家鋒