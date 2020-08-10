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【港區國安法】回應美國制裁　彭博：至少一家港銀暫停被制裁官員有關帳戶

即市財經 17:10 2020/08/10

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彭博引述消息人士報道，香港銀行正在加強對客戶的審查，至少有一家美資銀行正採取行動暫停一些帳戶，避免違反美國制裁措施。

美國上周五（7日）宣布制裁11名中港官員。彭博引述消息人士報道，香港銀行正在加強對客戶的審查，至少有一家美資銀行正採取行動暫停一些帳戶，避免違反美國制裁措施，但這亦使銀行面臨違反港區國安法的風險。

報道指，一家美資銀行已採取行動，暫停部分與受制裁官員有關連的帳戶，兩間主要中資銀行正在根據其風險承受能力和合規要求，評估需要採取的措施。

美國財政部上周五（7日）宣布制裁11名中港官員，包括4名為中國涉港官員和7名香港政府官員，香港行政長官林鄭月娥與中國中央政府駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧榜上有名。制裁禁止銀行與受制裁人士開展業務。

美國最新的制裁命令不設過渡期，即銀行須立即遵守。消息人士指，不在美國境內展開業務的外國金融機構，只要不協助受制裁者進行與美元掛勾的交易，就不會被抓。

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