【 定期存款】虛擬銀行天星撤1厘港元定存長息 專家促轉吼iBond博更高息

▲ 市傳iBond或於本月內有簡布會，可能快將正式推售，未受疫情影響，但金管局暫未有回應。

市傳政府重新發行的100億元通脹掛鈎債券（iBond），或於本月內有簡布會；暫訂可能最快於本周五（8月14日）舉行業界簡介會，但金管局暫未有回應。市場憧憬iBond回報或超逾1.4厘，相比目前一年港元定存息，由集友提供最高的港元定存息亦只得1厘，但集友港元定存的入場費至少要10萬元的新資金，且須指定理財戶等附帶條件。

反之，iBond一萬元也有得玩，專家建議閒資不多的避險族，宜留注碼轉抽幾近零風險的iBond，博在政治市及疫情夾擊下，保本兼賺息。

最近多間大行齊齊劈減港元定期存款息率，包括中銀香港 （02388） 及滙豐等；甚至連擅打高息牌的虛擬銀行天星（Airstar），今天（10日）也把一年港元定存息下調0.2厘，至僅得0.9厘，天星為第2間正式開業的虛銀，6月11日營運，原本其一年港元定存息為冠全城，開業時有1.3厘；如今啟市兩個月後已累減0.4厘，新近更撤一厘心厘大關；而入場費為1,000元。

過往iBond保證年回報至少有一厘，而政府早前已調低今年全年的消費物價指數預測，料基本通脹升2.2%，計及紓困措施的整體通脹升1.4%，專家由此推斷通脹掛鈎債最高或有1.4厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪