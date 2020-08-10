百億人幣流動性安排一度接近用罄 金管局：個別銀行用於支付及結算（第二版）

▲ 金管局人民幣日間回購協議流動性安排近用盡

金管局數據顯示，截止下午2時，100億元（人民幣，下同）人民幣日間回購協議流動性安排的額度中有95.07億元已被調用，相當於超過95%。同時，金管局指定的一級流動性提供行安排也提供了30億元的流動性。及到下午4時，人民幣日間回購協議流動性的已調用額度回落到30億元，而一級流動性提供行安排則維持在30億元。

金管局回應查詢時表示，今日較早時人民幣日間回購協議的使用量略高，主要是由於個別銀行要應付其支付及結算需要，而相關的使用量在下午稍後時間已經回落。離岸人民幣市場整體運作保持正常。

金管局就人民幣流動資金安排提供日間回購協議、隔夜回購協議及一級流動性提供行安排，前兩者規模均為100億元，末者則為180億元。

（第二版：新增金管局回應及全日數據）

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編輯：謝智聰