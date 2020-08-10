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【新冠肺炎】慘過30年代大蕭條！　美國旅遊業超過800萬人失業

環球政經 17:22 2020/08/10

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美國的新冠肺炎疫情持續，各州再度加強境內旅遊的限制，包括推遲重新開放旅遊景點。美國旅遊協會會長道（Roger Dow）指出，截至4月底與旅遊相關的失業人口已超過800萬，目前美國旅遊業失業率高達51%，遠超1933年大蕭條最差時期25%失業率。

美國旅遊協會執行副總裁巴恩斯（Tori Barnes） 表示，去年有約一成美國人從事的旅遊業因疫情遭受最嚴重的打擊，預計年底旅遊消費支出將減少逾5萬億美元。網上旅行社服務平台Expedia的CEO科恩（Peter Kern） 也形容，今年第二季度是近代以來旅遊業史上最差的季度。

所謂「唇亡齒寒」，酒店業亦難倖免，全球酒店預訂平台Booking.com在全球擁有17000多名員工，上周公布將在全球最多裁員四分之一，預料約4千人受到影響；同類型的Airbnb和TripAdvisor亦早已在春季裁員四分之一。

對於旺季相對較短的企業而言，過去數個月的損失實際上意味著一整年的損失。美國酒店行業協會預計，今年酒店入住率將是有紀錄以來最差的一年，入住率及收入最快或到2022年才能恢復到去年的水平。

近日，14間包括萬豪、希爾頓、凱悅等國際知名酒店及旅遊品牌的CEO聯署致函總統特朗普（Donald Trump）及國會，要求國會通過立法，在全美加強檢測新冠病毒，強調更有效、充分的檢測能力，才是確保經濟恢復的關鍵。

相關文章：美國解除全球旅遊警示　部分國家被列低風險目的地

　

撰文 : 朱寶琳

失業 人口 酒店 經濟 美國
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