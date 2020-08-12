挑戰印度咖喱？ 日本咖喱連鎖店CoCo壹番屋印度開店

大家或許亦曾疑惑究竟印度還是日本咖喱較為正宗？但其實日本最早的咖哩食譜保存在1908年出版的海軍烹飪參考書中，至今已有一個多世紀的歷史了。在香港有開設分店的日本咖哩連鎖店CoCo壹番屋，將於印度首都德里附近，開設分店，打入當地市場。

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餐廳負責人表示，印度店的菜餚將迎合當地文化和宗教信仰，以雞肉、海鮮和蔬菜等，取代較日本民眾歡迎的豬肉和牛肉。

這間連鎖店的咖哩比一般印度咖喱的甜，或許不能滿足期待嚐到正宗風味和辛辣味咖喱的印度食客，但食客能選擇咖喱的辣度，最高有10級。

自從1978年開設第一家餐廳以來，CoCo壹番屋（CoCo Ichibanya）就已經成為日本主要的廉價食堂。CoCo壹番屋在日本擁有1,447家門店，而在中國、泰國和印尼等海外市場則設有12家門店，並希望至2030年在印度開設多30間分店。

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