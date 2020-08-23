【iM舊文回顧】手握今日頭條＋抖音 成就字節跳動創辦人張一鳴千億身家

內地影音軟件「抖音」海外版TikTok熱潮席捲全球，主打新聞資訊的「今日頭條」也累積了海量活躍用戶，帶挈母公司「字節跳動」最新估值高達1400億美元（約9901億元，2020年6月估算）。究竟這家公司的魔力何在，為何數億人着迷於旗下產品？答案可能在創辦人張一鳴身上。

「我很相信『延遲滿足感』，如果一件事情你覺得很好，你不妨再往後Delay （延遲）一下，這會讓你提高標準，同時留了Buffer（延遲）。很多人一生中一半的問題都是由於沒有延遲滿足感所造成。延遲滿足感是克服人性弱點，克服弱點是為了更多的自由。」張一鳴曾自言，最欣賞自己的地方就是「延遲滿足感」。

簡單來說，「延遲滿足感」就是先苦後甜，為了追求更大的目標而放棄暫時享樂。張一鳴視此為人生最信奉的原則，時刻嚴於律己。這種自制力讓他成了百億富翁，根據2019年胡潤百富榜，張一鳴身家達950億元人民幣，按年倍翻，在全國位列第26。

張一鳴是中國互聯網公司「字節跳動」的創辦人兼CEO，「字節跳動」或許聽起來有點陌生，但提到「今日頭條」和「抖音」，相信不少港人都略有所聞，於內地更加是「當紅炸子雞」，其實字節跳動就是今日頭條和抖音母公司。根據CB Insights數據，字節跳動最新估值高達750億美元，超越Uber成為全球估值最高的獨角獸。

今日頭條和抖音的發展甚為驚人。根據研究機構QuestMobile的報告，截止2019年9月，今日頭條的每月活躍用戶達2.54億，人均每日使用時間為89.4分鐘，滲透率高達22.8%，僅次於騰訊和阿里旗下的應用程式。

抖音更是平地一聲雷，2016年才推出市面，兩年間內地每日活躍用戶已累積至1.5億，全球每月活躍用戶更超過5億。

根據App Annie報告，截止上月初，Tik Tok（抖音國際版）已取代Instagram、YouTube和Snapchat，登上蘋果App Store免費應用程式排行榜榜首。

今日頭條、抖音來勢洶洶，全因創辦人張一鳴努力不懈。他在大學時自稱「道德狀元郎」，整個大學生涯都在看書和編寫程式中度過，沒有任何享樂。「我沒有特別強烈的愛好，我覺得很多愛好都源於控制，如果你通過玩遊戲來追求控制感，那你不如控制你自己。比如看書，看有難度的書。如果你花時間去打真人3D實景遊戲，為甚麼不拿這種『追求控制感』來創業呢？」

字節跳動員工用「恐怖」來形容他，事關他像機器一樣工作。他也直言，在剛工作的頭一兩年，「基本上每天都是12點、1點回家，回家以後也編程式到很晚。」

令他萌生創業的念頭，源於一次網上買二手火車票的經驗。他認為以人手搜尋車票甚為費時，就寫了一個自動定時搜尋的程式：每當有人在網上放二手票，網站就會通知他，結果不到半個小時就收到通知了。這次經歷令他決定創立公司，將用戶所需的資訊主動推出去。

張一鳴辭職後，先後創辦過數間互聯網公司，可惜表現均強差人意。直至2012年，成立字節跳動，推出新聞應用程式「今日頭條」，才打響名堂。

捉住弱點 提供即時享樂

張一鳴把他獨有的「延遲滿足感」精神套用公司管理上。不急着賺錢，而是集中擴大用戶基礎。

擴大用戶的辦法就是推送用戶喜愛的新聞。今日頭條標榜「你關心的，才是頭條」，蒐集眾多新聞平台的內容，再根據用戶的瀏覽習慣，把其感興趣的新聞推至用戶面前。他強調，「我們不是媒體公司，因為我們不創造內容，我們不發表觀點」，更強調不設編輯一職，全用大數據作判斷分析。正因推送的均是用戶感興趣的文章，今日頭條火速吸納海量用戶。

及後，張一鳴便瞄準「短視頻」市場，2016年推出「抖音」，讓用戶分享自製的音樂短片，通過簡單剪接便能做出如MV般專業效果，迅速風靡全國，去年推出國際版Tik Tok，更收購美國影音應用程式始祖Musical.ly，進軍海外市場。

旗下軟件所向披靡，全因張一鳴深知並非所有人都能通過「延遲滿足感」的考驗，大部分人都會需要即時享樂，「大部分人是需要圍繞一個東西轉的，不管這些東西是宗教、小說、愛情還是今日頭條，用戶是需要一些沉迷的。」抖音就是擊中人們愛好即時享樂的弱點。用戶一打開程式就即時播放影片，在短時間內享受新鮮及刺激的感覺。

值得留意的是，抖音是一個全熒幕的應用程式，手機上時間及電量等信息，全被影片遮蓋，用戶大多全神貫注在影片上。有人曾把這個設計比喻為賭場，因賭場內沒有時鐘或透明玻璃窗，客人容易失去時間觀念，沉迷至筋疲力歇。

撰文：何妙容

文章節錄自第580期《iMoney Wealth》圖析新聞。內文經刪改。