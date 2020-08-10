▲ 【澳洲疫情】新增死亡破頂 惟維州確診跌 證封城有效

在澳洲第二波疫情中，墨爾本所在的維多利亞州為重災區。澳洲新增19人死亡，全部來自維州，創新冠肺炎疫情爆發以來新高。維州的確診和死亡人數佔全國的3分2，但感染人數開始下降，可見已實施一個月的封城措施有效。

墨爾本一個月前實施第二次的封城，8月初再收緊防疫限制，包括宵禁、強制戴口罩、禁足。維州周一（10日）新增322宗確診病例，低於5日前的高峰725宗；過去一周，累計錄得100多人死亡，同時入院率亦上升。

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維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，這只是一天的數據，目前判斷疫情是否出現轉機仍言之過早，但隨着採取更嚴厲的防疫措施，相信會看到穩定的情況。

維州內大部分死亡病例都是住在護老院、近100歲的長者，但上周有一名30多歲男子病逝，為當地疫情重症化敲響警號，當局促請年輕人正視疫情。

在鄰近的新南威爾士州，悉尼出現小型的群聚感染，州政府敦促年輕人減少社交活動。自從出現墨爾本的「輸入個案」，昆士蘭州已關閉了與新南威爾士州和維多利亞州的邊境，似乎成功阻止疫情爆發。

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▲ 維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，目前判斷疫情是否出現轉機，仍言之過早。

記者：鄧燕君