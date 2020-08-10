【財務自由】8年睇樓過千次　80後女生靠樓換樓達財務自由　年收入百萬元

財務自由是不少打工仔女的夢想，財務自由人每天消遙自在不用工作，不少人羨慕不已，不過達成財務自由的背後，往往都經過一番努力。

TVB節目《我要做業主》昨日（8月9日）播出的一集，講述曾在酒吧工作的80後Cola，經歷過失戀和失業，「雙失」之下專注於工作和投資上，今年35歲已置業12次。經過多番努力後，現時每年被動收入達百萬元，達成財務自由，現時只為興趣而工作。

Cola在十多年前原本在酒吧工作，因受失戀和失業雙重打撃，決心買樓投資。她的上車經歷有血有汗：「首棟物業靠工作賺錢回來的，當時我一天做三份工作，白天在電腦商場售賣顯示屏，晚上再去兩間酒吧工作。」每逢節日，Cola也推掉朋友的聚會，選擇上班賺錢：「大時大節出外消費會貴兩倍，而上班賺的錢則有兩倍，因而大時大節定必會去上班。」

Cola在8年前成功首次以200多萬元購入油麻地一個單幢樓的單位，3年後再將單位賣出，因樓價升值，她用套現的資金，作為兩個單位的首期，成功一間變兩間。主持林秀怡問她當時為何不選擇換樓、買更大更靚的Dream House？Cola坦言：「Dream House不能當飯吃，寧願多變幾間，先多賺點錢，因為這一刻我需要更多錢進行不同投資，才可令將來的Dream House更完美。」

過去數年樓價上升，Cola憑着樓換樓，先後置業12次，曾投資油麻地及東九龍的住宅、工廈、內地樓及車位，因樓市不斷上升，令她數年間賺到五六百萬元。現時每年被動收入百萬元，成功做到財務自由。

▲ Cola憑樓換樓達財務自由，背後原來下過一番苦功、做足功課，8間年睇樓過千次。（電視截圖）

成功需苦幹 8年間睇樓過千次

別人羨慕Cola年紀輕輕已財務自由，其實Cola成功憑物業投資達成財務自由，背後下過很大苦功。Cola平日最常做的事是睇樓：

朋友約我看衣服及看戲時，我便提議去睇樓，因為當你想買才去睇便已經太遲了，這7、8年間睇過的樓有過千間以上。

Cola為財務自由的目標，多年來勤於睇樓、做足功課，遇到好投資便可以迅速做決定。

事實上，對於上車或換樓人士，平常也要多睇樓、做足功課，一旦遇到心水單位，就更清楚單位的開價是否合理，可快速地做出置業決定。

責任編輯：葉卓偉

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