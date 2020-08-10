小米雷軍：研發芯片遇巨大困難　概念手機MIX Alpha不再量產

小米集團（01810）創辦人雷軍將於明日（11日）舉行「小米十週年」公開演講，在此之前雷軍特意在微博發文，解答幾個米粉最關心的幾個問題，當中他提到研發「小米澎湃芯片」遇到巨大困難，但這個計劃仍在繼續，至於概念機MIX Alpha已經放棄量產。

在發文中，雷軍首先提到概念手機MIX，他稱，「MIX代表著小米在最前沿技術探索中的突破，承載著米粉們巨大的期待，我們深感壓力巨大，希望做一款不辜負米粉期待的MIX，新一代MIX還需要一點時間。

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至於MIX Alpha何時量產，雷軍直言：「這是一款預研項目，已經圖滿完成預目標。後來量產難度過高，我們最後決定不量產了，集中做好下一代MIX。」

最後提到「澎湃芯片還做不做？」，雷軍表示：「我們2014年開始做澎湃芯片，2017年發布了第一代，後來的確遇到了巨大困難。這個計劃還在繼續，等有了新的進展，我再告訴大家。」

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小米在2017年2月時首度發布「澎湃S1」芯片，首款搭載澎湃S1芯片的手機「小米5C」也一同發布，這夥芯片出自小米全資公司松果電子。到了2019年4月，小米重整組織架構，松果電子團隊進行重組，部分團隊分拆組建新公司南京大魚科技。重組後，松果繼續專注於手機SOC晶片研發，而大魚半導體則重點投入AI和IoT晶片領域。

至於Mix Alpha，是小米在去年9月首度發表的概念手機，最大特點是手機機身幾乎被屏幕360度包圍，當初曾預告會在去年12月底前推出市場，售價進取的19,999元人民幣，但最終未見其身影。