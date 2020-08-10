【酒店自救】尖沙咀凱悅酒店推本地遊住宿　入住1晚連3餐售1,380元

▲ 尖沙咀凱悅酒店推出炎夏本地遊住宿計劃，為鼓勵保持社交距離，酒店內的希戈餐廳提供房內享用精選3道菜二人晚餐。（凱悅酒店提供圖片）

疫情下本港遊客盡失，酒店轉攻本地客生意。尖沙咀凱悅酒店即日起至2020年9月30日，推出炎夏本地遊住宿計劃，1晚住宿連雙人早午晚3餐，只售1,380元起。

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為鼓勵保持社交距離，酒店內的希戈餐廳更提供房內享用精選3道菜二人晚餐，菜式包括生牛肉他他及席前切片的燒美國頂級牛肋骨肉等，咖啡廳及凱悅軒亦提供多款客房晚市套餐。

客人每天均享咖啡廳雙人自助早餐，另外3款多元化餐飲體驗可任選1項，包括每晚入住可獲1,000元的餐飲消費回贈，用於希戈餐廳、其他店內餐廳、客房點餐及香港凱悅夏令營之4小時烹飪課程。第2項可選於客房內享咖啡廳3道菜外賣午餐，以及咖啡店或凱悅軒的晚市套餐，供2位享用。第3項可選額外加300元，於客房內享雙人希戈餐廳3道菜晚餐。

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其他服務包括上午10時提早登記入住，延長退房時間至下午4時。免費7天通行證享用Pure Yoga 及Pure Fitness指定設施，但優惠只限香港居民使用。

責任編輯：朱悅瀅