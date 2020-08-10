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【TikTok拆骨】抖音、TikTok 7月下載量增21%　奪全球首位

即市財經 16:27 2020/08/10

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Sensor Tower指，抖音和海外版TikTok上月下載量大增。

字節跳動上月被美國要求出售社交平台TikTok美國業務，同月TikTok和抖音兩大平台下載續居前。市場調查機構Sensor Tower數據顯示，以App Store和Google Play計算，7月份抖音及其海外版TikTok以超過6520萬次下載量，位列全球移動應用非遊戲APP下載榜冠軍，較2019年同期增長21.4%。

期內，美國是下載量最大的市場，佔比為9.7%；其次是印尼，佔8.5%。

Facebook以5360萬次下載，排名第2位，來自印度的下載量佔23.1%，其次是印尼，佔9.1%。排名首5位的另外3款App分別是ZOOM、Instagram和WhatsApp。

TikTok在6月底從印度App Store和Google Play應用商店下架後，Snack Video首次進入全球流動應用下載榜的十大，位列第8名，超越另一短視頻應用Likee。Snack Video在7月獲2880萬次下載，按月大升3.7倍。

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記者：馮正男

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