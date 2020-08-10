【美團股價】ATMX美團獨漲 外賣日單量突破4000萬、富瑞料上季轉賺2700萬

▲ 美團今日逆市獨漲，集團外賣日完成單量突破4000萬宗。

中美科技戰升溫，新經濟股股價續弱，騰訊 （00700） 今日再跌4.8%，阿里巴巴 （09988） 跌2.7%，小米 （01810） 跌1.9%。美團點評 （03690） 卻一枝獨秀，全日逆市漲0.3%，收報223元，成交50億元。

美團逆市獨升，除因其基本不涉美國業務外，公司在8月8日的外賣日完成訂單量突破4000萬。券商富瑞表示，美團外賣業務再上新台階，耗時12個月，日完成單量增加額外1000萬單，對其長期外賣訂單量保持樂觀。

美團曾經提出目標，至2025年集團日均訂單量達1億單，每單利潤目標為1元人民幣。

美團點評預計於月底公佈第二季度業績，富瑞預計美團次季外賣訂單及收入分別按年升2%、6%，收入增加主要因平均每單價值增加，更多品牌商家開始採用外賣業務。同時，每單成本將回落至去年第二季相近水平。

到店、旅遊及酒店業務收入則預計按年下滑21%。集團整體Non-GAAP（非通用會計準則）純利預計為2700萬人民幣。美團首季經調整虧損約2.2億元。

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