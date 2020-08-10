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【新冠肺炎】印度日均增逾5萬宗確診案　累計超過221萬人感染

環球政經 17:21 2020/08/10

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新冠肺炎疫情持續蔓延，雖有部分國家疫情開結受控，但仍有國家的確診人數持續上升。當中印度，累計超過221萬人感染，以8月1日至8月8日期間，日均增加5.7萬宗確診案，單計日增確診案更是超於美國的5.48萬宗確診案。

其他文章：【新冠肺炎】日本九州大以蠶製藥 「可食用疫苗」安全性更高

綜合報道，印度於8月1日至8月8日期間，共新增39.9萬宗新冠肺炎確診案，平均每天增約5.7萬宗；美國則於同一時間共新增38.4萬宗確診個案，日均增加5.48萬宗。單以日均新增確診個案計算，印度成為全球日增確診案最多的國家。

其他文章：【新冠肺炎】美國約一成人口失業　調查：企業高層幾乎無減薪

有專家指出，印度累計確診個案短期內，較難超越美國和巴西，但三個國家中的確診個案數目距離，正不斷拉近，當中美國及巴西確診案正穩定下降，而印度則持續上升，令人擔憂。此外，由於印度當局在疫情尚未受控前就解封，促使人口流動增加，加上當地民眾衛生意識等問題，或是令確診案上升的因素之一。

 

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撰文 : 黎淑雯

美國 新冠肺炎 肺炎 印度 巴西 疫情 新冠肺炎疫情
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