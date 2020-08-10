【港股業績】希慎上半年虧損逾26億元　續派中期息0.27元周息率6厘

銅鑼灣大地主希慎（00014）公佈中期業績，旗下物業人流受累疫情以及物業價值重估等因素影響，集團轉盈為虧錄得26.2億元虧損。然而集團仍派每股中期息0.27元，按年持平。午後希慎股價造好，全日該股收報22.95元，上升2%。以現價計，希慎周息率逾6厘。

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期內，希慎營業額為19.8億元，按年下跌5%。基本溢利為13.4億元，按年跌3.4%。疫情之下，因旅客量大跌以及市民的生活停頓，拖累集團的各項租賃業務。當中以商舖業務組合的營業額跌幅最大，較去年同期下跌一成至9億元。而寫字樓業務及住宅業務的營業額，則分別出現0.2%及1.3%的輕微跌幅。集團整體出租率方面，則出現下跌，寫字樓出租率達96%較去年末減小2%；而商舖的出租率較去年末微跌2%至94%；住宅的出租率為83%較去年末減4%。

希慎表示，商場方面，上半年租戶銷售額的跌幅較本港整體零售業銷售額的跌幅為大，續約、租金檢討與新訂立租約的整體租金水平下跌。 然而上半年同時有不少新商店落戶希慎的商舖業務組合，集團亦預期下半年將有各類型的新品牌進駐旗下商場。

寫字樓方面，上半年集團寫字樓業務組合的續約、租金檢討及新出租物業的租金水平整體向上。銀行及金融業仍屬最大的租戶類別，佔寫字樓業務組合約 23%的出租面積。希慎預計此比例在下半年或會進一步上升，因為來自中環及金鐘等地區的金融企業將落實意向。集團也預計，大埔高端住宅項目亦將於2021年下半年竣工。

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