【藍籌低價】太古城呎價按月挫10%買家查詢急升50% 何解成跌幅「最甘」藍籌﹖

疫情未見有明朗嚴跡象，加上中美角力升溫，二手市場幾乎清一色為減價成交，藍籌屋苑的呎價也屢創低價。被視為「樓市寒暑表」的鰂魚涌太古城的交投量最為活躍，本月頭9天，已錄得13宗成交，較上月同期9宗大幅上升44%，剛過去的周末兩日（8日及9日）錄得6宗成交，成交暢旺。

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中原地產高級分行經理莊劍嵐透露，該分行促成太古城洞庭閣低層H室，實用面積545平方呎，2房間隔，單位附有裝修。業主於2020年6月以1,065萬元放盤，最終累減125萬元，以940萬元將單位易手，折合平均實用呎價17,248元，屬市價成交。莊劍嵐指，買家屬於區內用家。原業主於2013年9月以605萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利335萬元，單位升值55%。

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最近屆苑也屢錄低價成交，其中一個位於太古城寶山閣低層F室的3房單位，實用面積691平方呎，日前以1,100萬元易手，實用呎價低見15,919元。另外金山閣中層A室，實用593方呎的兩房單位，日前也劈價180萬，以1,000萬元沽出，呎價16,863元。莊劍嵐解釋，屋苑近日出現的2至3宗超低價成交，原業主都是自住多年，突然大幅低於市價成交，相信最大原因是要趕移民，但他們持貨多年，單位早已升值，都是止賺離場。

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莊劍嵐坦言，太古城可算是樓價跌得「最甘」的藍籌屋苑，實用面積呎價由上約20,000元水平，大跌10%至目前約18,000元。本月錄得的13宗成交中，有一半為低於市價成交，而且也是質素不差的單位。



莊劍嵐說，作為中產屋苑，不少太古城業主因移民而打算賣樓，現時放盤中，有10%的業主因移民而放售單位，他們叫價雖然未有大幅減價，但普遍也願意以低於市價2%至3%沽出單位。業主見樓價愈跌愈多，持貨心態也轉弱，議價空間明顯有增加。

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準買家也把握機會來找尋筍盤，莊劍嵐指準買家的查詢個案較以往大增50%，每天也錄得5、6宗查詢，希望找到平貨。「始終太古城在旺市時，是港島區樓價升得最快的屋苑，買家對大古城有一份情意結，不少買家錯過去年太古城樓價下跌時的入市機會，今次再捲土重來，其中一位買家原打算購入康怡花園，見太古城樓價跌，即轉軚購入該屋苑單位。」

不過，現時屋苑的放盤中，只有2至3個樓價約1,000萬元的「筍盤」，包括鳳山閣低層G室，實用面積582平方呎，叫價1,000萬元。

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