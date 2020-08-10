【收租股業績】希慎：上半年減租幅度與去年下半年相若

▲ 希慎興業主席利蘊蓮表示，希慎一直與租戶保持密切的聯繫，並提供租金減免以及市場推廣上的支援。

希慎興業 （00014） 主席利蘊蓮表示，希慎一直與租戶 保持密切的聯繫，並了解其生意的情況，故有向租戶提供租金減免，以及市場推廣方面的支援。至於減租幅度，首席營運總監呂幹威稱，今年上半年整體減租幅度與去年下半年相若。

利蘊蓮相信，本港零售市道的壓力將會持續，最重要是疫情何時受控，並留意到5月及6月疫情有所緩時，反彈力度強勁，故預期下半年亦會出現反彈的情況。

呂幹威相信，旅客的問題是短期，但集團努力提升本地消費，例如「Power Up」活動，反應良好。他又指，零售是一個靈活的行業，將視乎市場需要調整租戶組合，以維持吸引力。現時有新租戶或會趁市況欠佳時嘗試進駐旗下商場，而集團提供的租務條件亦會調整。

希慎上半年轉蝕逾26億元，但維持派息27仙，問及未來會否考慮減派息，利蘊蓮指不作預測，將視乎市場情況而定。針對會否在市況欠佳時加大收購，利蘊蓮指，集團不時留意中港及海外機會，有好的項目都會多加留意。

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編輯：袁諾曦