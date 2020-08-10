【全球暖化】溫度上升新常態？　5年內出現3次「最熱七月」

最新數據顯示，上個月是有記錄以來全球第三個溫度最高的七月。北極地區的冰層快速融化，據歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）稱，上個月海冰面積達到自40多年透過極地衛星保持記錄以來，相同月份的最低水平。意大利阿爾卑斯山冰川附近的道路，亦由於高溫可能導致冰塌而關閉。

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上個月，美國新墨西哥州和德州創下歷史高溫。中東也經歷了創紀錄的高溫，而巴林則錄得自1902年以來最熱的7月。數據顯示，即使在東北太平洋的水域之上，在某些地方的海面溫度也較40年來平均水平高近攝氏5度。

自6月中旬以來，高溫加上野火更使全球氣溫上升。哥白尼追踪野火排放的資深科學家帕林頓（Mark Parrington）表示，今年的西伯利亞大火已經釋放了大約2億噸二氧化碳，比過去17年中的任何一年都多。

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