【股樓投資】商用物業沒有崩盤

九龍倉置業（01997）公布半年業績，這是一家百分百收租股，因此正好反映上半年香港商用物業的估值與租務行情。公司今年上半年收入67億元，減少20%。而物業價值則經過重估，價值2,515億元，算起來物業回報率是2.66% 值得留意的是︰物業重估並非與租值直接掛鈎，九龍倉置業收入減少20%。但是重估價值只減少2.9%，這說明物業價值不會因為租值突然大減，而以相等比例下降。物業估值或者說買賣價值，是會考慮到將來疫情過去而租金回升。



九龍倉置業如此，相信一般小投資者持有的個別商用物業的情況亦一樣，如果租金下跌20%，平均物業估值也應該只下跌2.9%左右。因此，若有甚麼「大劈價」20%的「筍盤」，只是地產經紀的推銷手法，先把叫價抬高，然後才「大劈價」20%。近日，傳媒就有報道指某位資深投資者「大劈價」30%，打算出售某甲級商廈的一房物業。傳媒的報道，旨在唱衰這名資深物業投資者「落難」，他倒不是近日為了賣樓而刻意抬高叫價，而是之前已比目前高許多的叫價，放盤一段時間了，近日才下調放盤價。放盤好一段日子無反應，也說明之前的叫價的確是高於市價，這名投資者過去也許不是真的想放盤，開高價試試市場反應罷了。到了近日才真正認真想賣。因此調整叫價。實際上，他目前的叫價，相比其他物業成交價格相去不遠，說明商用物業並非真的大崩潰。



當然，與住宅物業比較，商用物業的租金收入波動很大，租用物業唯一目的，是以此物業來賺錢，賺不到錢，只好關門大吉，或要求減租。不論是減租或者斷租重新找租戶，租金收入也一定大減，只不過，除非業主真的資金周轉不靈，物業淪為銀主盤公開拍賣。否則業主也不會大幅度減價出售該物業。因為，大家都有一個同樣的預期，即有一天疫情會受控，該物業又可以重新賺到相應的錢，以支付較高的租金。不同地點，不同類型的商用物業的租金變化是不同的。所以，至今為止，香港所有的大地產商都不會一刀切的減租，只會對部分租戶施以援手，不用的租戶得到的援助也不一樣。恒隆集團（00010）的陳啟宗近日也公開說，他不會讓所有的租戶減租，他甚至說有部分租戶在疫情之下反而得益，收入增加。一般上，大商場是很清楚知道其租戶的收入。因為大商場的租金經常不是固定的，而是與其收入掛鈎。既然不同類型的商戶受疫情的影響都不一樣，一雞死一雞鳴，業主依然能夠找到適當及沒有能力交租的租戶。



原文刊於668期《iMoney Wealth》置業安居。

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