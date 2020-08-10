【時代終結】Toshiba宣布停產電腦產品　股票全數轉讓Sharp

▲ Toshiba在上週發表聲明，表示已經將個人電腦業務剩餘的19.1% 股權賣給Sharp，正式告別經營35年的個人電腦市場。

早於2018年，由於不敵競爭，東芝（Toshiba）就將旗下電腦業務的80.1%股權以3,600萬美元售予Sharp，而Sharp則將其改名為Dynabook推出和銷售筆電產品。事隔兩年，Toshiba在上週發表聲明，表示已經將個人電腦業務剩餘的19.1% 股權賣給Sharp，正式告別經營35年的個人電腦市場。

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根據聲明，Sharp將行使他們的權利，向Toshiba收購餘下的Dynabook 19.9% 股權，而且交易已在今年6月底完成。而Toshiba表示，本來與Sharp以80/20的比例進行分配，共同擁有Dynabook公司，但如今則已成為Sharp全資擁有。

Toshiba在1985年推出首部IBM兼容T1100筆記型電腦，將可攜式電腦帶到大眾市場，而該筆電更擁有內置充電式電池、LCD屏幕和3.5吋磁碟機。

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在1990至2000年期間，Toshiba的Satellite、Portege和Qosmio產品線一直活躍市面，但隨著 Apple、HP、Dell和聯想等品牌推出更佳的手提電腦產品，而市場對於手提電腦的替換率和定價都逐年下滑，使其相對市佔率愈益下滑，如今終於要退出時代舞台。

責任編輯：施雯雯