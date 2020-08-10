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【港股追蹤】科技指數挫近300點　成分股普遍下跌

股樓投資 17:06 2020/08/10

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恒生指數今日收報24377點，跌154點，跌幅約0.6%，未算太多。但跌市重災區原來集中於恒生科技指數身上，指數低開後反覆向下，最多曾跌超過3%，低見7119點，收報7176點，跌210點，或2.9%。

科技指數30隻成分股中，僅2隻可以避開跌市，指數中唯一「神仙股」恒騰網絡（00136），今日股價升4%，收報0.26元，已經是升幅最大的成分股；至於憧憬周五（14日）在季檢中有機會納入恒指成分股的美團點評（03690），今日亦微升0.3%，收報223元。

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近期熱炒的比亞迪電子（00285），今日反而高開低收，開市升逾0.5%後倒跌，最終跌近7.5%收市，收報31元，技術上出現見頂形態；另一隻跌得較勁的股份，是被部分大行睇淡的中芯國際（00981），股價低開後，最多跌超過8%，收報27.8元，跌7%。

騰訊控股（00700）險守500元，收報502元，跌4.8%；除此之外，跌幅多過5%的，尚有金蝶國際（00268）、瑞聲科技（02018）及新東方在綫（01797），三隻股份跌幅介乎5.3%至6%。

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撰文 : 葉志偉

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