【港股追蹤】科技指數挫近300點　成分股普遍下跌

恒生指數今日收報24377點,跌154點,跌幅約0.6%,未算太多。但跌市重災區原來集中於恒生科技指數身上,指數低開後反覆向下,最多曾跌超過3%,低見7119點,收報7176點,跌210點,或2.9%。

科技指數30隻成分股中,僅2隻可以避開跌市,指數中唯一「神仙股」恒騰網絡(00136),今日股價升4%,收報0.26元,已經是升幅最大的成分股;至於憧憬周五(14日)在季檢中有機會納入恒指成分股的美團點評(03690),今日亦微升0.3%,收報223元。

近期熱炒的比亞迪電子(00285),今日反而高開低收,開市升逾0.5%後倒跌,最終跌近7.5%收市,收報31元,技術上出現見頂形態;另一隻跌得較勁的股份,是被部分大行睇淡的中芯國際(00981),股價低開後,最多跌超過8%,收報27.8元,跌7%。

騰訊控股(00700)險守500元,收報502元,跌4.8%;除此之外,跌幅多過5%的,尚有金蝶國際(00268)、瑞聲科技(02018)及新東方在綫(01797),三隻股份跌幅介乎5.3%至6%。

