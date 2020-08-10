【股神投資】巴菲特：「惟有疫苗能拯救航空業」　早前曾大手清倉航空股　

新冠疫情打擊全球航空業，股神巴菲特（Warren Buffett）基於對其前景的悲觀租期，早於5月就表示，旗下投資旗艦巴郡已經清空美國四大航空股份，並警告稱：「疫情對航空業造成了實質行的影響。」

隨後一個月內，航空股反彈，巴菲特多次被外界指摘：「股神也會犯錯」、「应當繼續持有航空股」。但事實上，標普500航空公司指數自6月初以來，已經下跌了26%，這或許證明巴菲特對航空股的長遠看法并沒有錯。

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雖大手清倉航空股，但股神似乎留下了「漏網之魚」——飛機零件相關精密鑄件製造商(Precision Castparts)。巴郡在2016年以372億美元的價格收購了Precision Castparts，但隨著今年波音（Boeing）和空客（Airbus）的大幅削減噴氣式客機產量生產，減少了零部件更換需求，Precision Castparts的經營亦陷入困境，次季度稅前虧損高達7,800萬美元。

這筆投資亦給巴菲特帶來虧損。巴郡次級109美元的資產損失，其中98億美元是來自Precision Castparts Corp.影響。巴郡在業績聲明中稱，疫情對商務航空、飛機製造業的衝擊極其嚴重，其復甦時機與恢復程度，或許還要看新冠病毒治療藥物、以及疫苗的研發進度。

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