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【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜

股樓投資 16:17 2020/08/10

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瑞信發表研究報告，JS環球生活(01691) 發盈喜，料上半年純利按年增不少於1億美元，遠高於市場預期，期內盈利增長主要由於歐美增長強勁。該行指出公司美國業務有彈性，認為是一大亮點，而受惠在家工作等，清潔及廚具需求仍然有彈性。

展望下半年該行料公司將有進一步的復甦，主要受惠產品周期強，加上有較好渠道分布及環球擴張加快等。該行將公司2020/21年盈利預測分別升33%及13%，將目標價由7.9元升至10.5元，評級維持「跑贏大市」。

唔單止瑞信睇好，摩笛亦出手吹奏。該行估計JS環球生活未來30日將會抽升，機會率更超過80%。大摩稱，在目前環境有利JS環球生活內地及海外業務結構性增長，因此續予S環球生活評級「增持」，目標價維持10元不變。

今日JS環球生活股價明顯造好，單日大升近三成，已超兩間大行的目標價。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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