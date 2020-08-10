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【歐洲第二波疫情】復課成英國要務 大臣稱校內傳染證據少

環球社會熱點 16:17 2020/08/10

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盡管新冠肺炎在全球持續肆虐，歐洲更爆發第二波疫情，但繼美國總統特朗普之後，英國也致力促使如期復課。英國衛生部次長惠特利（Helen Whately）形容，讓孩子在停課多月後重返校園，是國家要務（national priority）。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）更稱，沒有太多證據（little evidence）顯示學校內存在傳播新冠肺炎的風險。

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惠特利周一（10日）表示，他們看到來自弱勢社群家庭的孩子在疫情停課期間，更容易落後學習進度，所以今年秋天讓孩子重返學校是至關重要。

首相約翰遜於周末在報章撰文指，有道德義務讓所有孩子在9月重返校園上課。唐寧街消息指，約翰遜認為，任由學校繼續停課，除了影響學習進度，對孩子精神健康的威脅也將較病毒構成的風險更大。

韋廉信亦為復課表態，強調政府獲得最好的科學指引，加快了下月英格蘭重新復課的計劃。他又指稱，家長對孩子返回校園的信心正在增加，而各地學校工作人員正加緊採取保護措施，以迎接學生復課。

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韋廉信還引述預定稍後時間公布的「最新研究」，形容是世上關於新冠肺炎在學校傳播的其中一個最大研究，而當中提到「沒有太多證據顯示新冠病毒在學校傳播。

他未有交代報告來源，但英國廣播公司（BBC）指，相信是來自英國公共衛生部（Public Health England）的報告。

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責任編輯：陳啟賢

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