【美國疫情】再多10萬兒童確診 半個月急增40%

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新型冠狀病毒疫情持蔓延美國，美國多地醞釀復課，惟近期受感染的人當中，兒童數量大增，單單在7月下半個月，就有再多近10萬兒童感染新冠病毒。截至7月底，染疫兒童總數為33.9萬，即有近3成是在近半個月內中招。
美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）及兒童醫院協會（Children's Hospital Association）整合的數據顯示，7月16日至30日期間，共新增9.7萬名兒童確診感染新冠病毒，累計增至33.9萬，增幅達40%。
截至7月30日，美國累計確診人數為380萬人，當中33.9萬人是兒童，佔約9%。
美國近期多了兒童受感染，但報告亦指出，染疫兒童的症狀一般十分輕微甚至沒有病徵，病重案例不常見，送院率顯著低於成人。據美國疾控中心（CDC）統計，3月1日至7月25日間，因新冠病毒住院兒童不到600人。
不過，據疾控中心報告，一旦染疫兒童亦要送院，情況往往十分危險，3分1送院兒童要入住深切治療部。
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美國學校因疫情停課多時，家長要照顧子女難以上班賺錢養家，為美國經濟重啟進程帶來重大障礙，多州陸續計劃甚至已經復課，疫情曾是全美最嚴重的紐約州，亦計劃復課，新冠病毒對兒童影響倍受關注。
另外，對於「兒童」（child）的定義，各州規定不同，大多數州分成年歲數介乎17至19歲，部分較極端，可低至14歲，亦可高至24歲。
責任編輯：文青青
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