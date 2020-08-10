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【侵犯版權】品牌logo設計相似？　蘋果控告Prepear食譜公司

科技 16:30 2020/08/10

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近日外國一間初創公司，因商標logo設計與蘋果類似，引來法律訴訟。

蘋果 （Apple）作為全球最有價值的品牌之一，其公司logo設計廣為人知且經典。 近日外國一間初創公司，因商標logo設計與蘋果類似，引來法律訴訟。

Prepear為加拿大一間提供食譜服務的初創，其母公司為Super Health Kids。Prepear目前使用的商標就採用梨子形狀設計。Apple認為，由於公司的logo在全球享有知名度，而Prepear採用的設計容易讓消費者聯想到Apple，更會誤以為該公司與Apple有關，或產生錯誤印象。日前Apple就發出反對通知書，並要求當局拒絕Prepear的商標註冊申請。

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Prepear創辦人Russell Monson，早前於網上發起「Save the Pear from Apple! 」聯署活動，並有超過14,000人表示支持，Prepear表示，公司僅擁有5位員工，而且是一間初創公司，無法與Apple展開訴訟戰。

Prepear另一創辦人則在社交媒體Instagram表示，公司的做法並非要呼籲消費者停止使用 Apple產品，而是要捍衛公司權益。她強調，公司會維持品牌的商標設計，拒絕受到大型企業的威脅。

責任編輯：李寶如

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